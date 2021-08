Der China-Gigant hat soeben seine Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz liegt mit 205,74 Milliarden Yuan leicht unter dem Schnitt der Erwartungen (209,4 Milliarden Yuan). Dafür fällt der bereinigte Gewinn je ADS 16,60 Yuan besser aus als prognostiziert (14,45 Yuan). Das gleiche Bild beim Ebitda: 48,63 Milliarden Yuan (erwartet: 46,68 Yuan). Zudem will Alibaba massiv eigene Anteile kaufen. Mehr dazu an dieser Stelle in Kürze.

Den vollständigen Artikel lesen ...