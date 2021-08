Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - 2iQ Forschung (https://www.2iqresearch.com/) hat den Online-Dienst Capitol Trades (capitoltrades.com) gestartet, mit dem Anleger die Börsengeschäfte von Politikern des Capitol Hill auf bequeme Art und Weise verfolgen können.Der Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act von 2012 verpflichtet die Mitglieder des US-Kongresses, ihre Börsengeschäfte offenzulegen. Da 2iQ bereits die weltweit größte und ausgefeilteste Datenbank für Insiderhandel aufgebaut hat, war die Aufnahme von STOCK Act-Handelsdaten in das Angebot ein logischer Schritt.Eigenschaften von Capitol Trades:- Schnelle Lieferung: Neue Abschlüsse und Analysen werden so nah wie möglich in Echtzeit veröffentlicht, um die aktuellste verfügbare STOCK Act-Informationsquelle zu bieten.- Angereicherte Daten: Capitol Trades nutzt die umfangreiche 2iQ-Datenfabrik um jede angezeigte Transaktion mit zusätzlichen Informationen und Klassifizierungen anzureichern.- Qualitätssicherung: Capitol Trades verlässt sich nicht allein auf die automatisierte Verarbeitung - die Datenanalysten von 2iQ sorgen mit großer Sorgfalt dafür, dass die veröffentlichten Daten stets korrekt sind.- Berichterstattung über den Handel: Die kuratierten Handelsdaten der letzten drei Jahre können durchsucht und nach Kriterien wie Datum, Politiker, Aktie, politische Partei und mehr gefiltert werden.- Analytik: Capitol Trades ermöglicht es den Nutzern, die aktivsten Politiker, die meistgehandelten Aktien und die beliebtesten Sektoren zu finden und zu visualisieren sowie längerfristige Trends zu erkennen.- Einzelne Seiten: Die Detailseiten zu den Politikern zeigen ihre Biografie, Ausschussmitgliedschaften, Tweets, Handelsaktivitäten und bevorzugten Sektoren. Detailseiten zum Bestand und zu den Ausschüssen ergänzen die Daten mit zusätzlichen nützlichen Informationen.- Twitter-Feed: 2iQ hat einen Begleiter erstellt Twitter-Profil auf dem Anleger umfassende Informationen über neue Geschäfte erhalten können, sobald diese veröffentlicht werden.Zabih Ullah, Geschäftsführender Partner, 2iQ Research: "Die Verfolgung der Handelsaktivitäten im US-Kongress kann Anlegern helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Das US-Bundesgesetz schreibt zwar vor, dass Senatoren und Abgeordnete ihre Geschäfte innerhalb von 45 Tagen nach einer Transaktion in einem Periodic Transaction Report (PTR) offenlegen müssen, doch ist das Gesetz nicht so streng wie bei Unternehmensinsidern. Capitol Trades trägt zur Lösung dieses Problems bei, indem es die Transparenz in diesem wichtigen Bereich des Aktienmarktes erhöhtNils Bolsen, Programmleiter, 2iQ Research: "Wir waren mit den bestehenden Angeboten für STOCK Act-Daten nicht zufrieden und haben uns daher entschlossen, unsere eigenen zu erstellen. Das Projekt profitierte von unserer 15-jährigen Erfahrung in der Bereitstellung globaler Insiderhandelsdaten. Bestehende Prozesse und die richtigen Leute an den richtigen Stellen führten zu schnellen Ergebnissen. Heute sind wir stolz darauf, auf Capitol Trades vollständige und nahezu in Echtzeit durchgeführte Transaktionen von US-Senatoren und -Vertretern anbieten zu können - und das kostenlos."Muhammad Huzaifa Waseem, Teamleiter, 2iQ Research: "Bei der Arbeit an den Daten bin ich oft über Geschäfte gestolpert, bei denen ein Politiker die Delle gekauft hat, und zwar zum perfekten Zeitpunkt, kurz bevor der Kurs zu steigen begann. Oder verkauft hat, kurz bevor eine Aktie zu fallen begann. Der Datensatz enthält zweifellos sehr wertvolle Erkenntnisse, die Ihnen helfen, intelligente Investitionsentscheidungen zu treffenInformationen zu 2iQ2iQ ist der führende Anbieter von Daten zu Insidertransaktionen und bietet eine globale Abdeckung von über 60.000 Aktien. Die präzisen und schnellen Erkenntnisse des Unternehmens werden von Investoren, Hedge-Fonds, Vermögensverwaltern, quantitativen Portfoliomanagern und Analysten für die Modellierung, Analyse und Forschung genutzt.Die preisgekrönten Finanzanwendungen von 2iQ umfassen einen unübertroffenen Datenfeed, API, maßgeschneiderte Dienstleistungen und Beratung.Das 2002 im Gründerzentrum der Universität Frankfurt am Main gegründete Unternehmen 2iQ hat sich mit seinen cloudbasierten Daten und Analysen auf die intelligente und effiziente Erfassung und Verarbeitung von Unternehmensmeldungen und -daten spezialisiert. Die firmeneigene Technologie, das maschinelle Lernen und die intelligenten Scraping-Fähigkeiten werden durch ein internationales Team von Datenanalytikern untermauert.Verfolgen Sie das intelligente Geld mit den intelligenten Daten von 2iQ unter https://www.2iqresearch.com.Pressekontakt:Diona Denkovska, +351 93 730 2277Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586146/Capitol_Trades_2iQ_Research_Logo.jpgOriginal-Content von: 2iQ Research, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086502/100875167