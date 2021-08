In Nordamerika sollen ausgewählte Marken wie Tropicana, Naked und andere an den Finanzinvestor PAI Partners veräussert werden, wie PepsiCo am Dienstag in Purchase im US-Bundesstaat New York mitteilte.Zudem sollen bestimmte Saftgeschäfte in Europa an den Investor gehen, der dann im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...