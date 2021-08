Weißenfels (ots) - Am 10. August 2021 besucht die Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp- Karrenbauer, im Rahmen ihrer Sommerreise 2021 das Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung und das Sanitätsregiment 1 in Weißenfels.Die Verteidigungsministerin informiert sich über die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen des Kommandos und des ihm unterstellten Sanitätsregiments 1. Dabei präsentiert das Regiment die Verwundetenversorgung in einer dynamischen Vorführung. Einen Schwerpunkt des Truppenbesuchs bildet das persönliche Gespräch der Ministerin mit den Soldatinnen und Soldaten sowie den zivilen Beschäftigten der Dienststellen.Das Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung stellt als das einzige Leitkommando des Sanitätsdienstes der Bundeswehr die personelle und materielle Einsatzbereitschaft für Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen sicher. Die Soldatinnen und Soldaten des Kommandos steuern und koordinieren die Aufstellung der sanitätsdienstlichen Kräfte als auch ihre Einsatzvor- und -nachbereitung.Als Fachkommando ist es weiterhin für den sanitätsdienstlichen Anteil der Zivil- Militärischen Zusammenarbeit zuständig und hat eine Beratungs- und Bereitstellungsaufgabe für die Hilfeleistung des Sanitätsdienstes im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.Außerdem führt es als Kommandobehörde truppendienstlich die ihm unterstellten, in ganz Deutschland verteilten Verbände und Dienststellen.Dem Kommando untersteht auch das Sanitätsregiment 1, das in Teilen mit dem Regimentsstab in Weißenfels und weiteren Anteilen in Berlin-Kladow stationiert ist. Sein Kernauftrag ist die sanitätsdienstliche Unterstützung von Einsätzen mit mobilen und verlegefähigen sanitätsdienstlichen Einsatzkräften verschiedener Versorgungsebenen.Pressemitteilung mit wichtigen Informationen und Akkreditierungsformular finden Sie im Anhang.Pressekontakt:Kommando Sanitätsdienstliche EinsatzunterstützungTelefon: 03443/33-2053KdoSanEinsUstgPresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/4985016