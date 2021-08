Erneut stehen heute China-Aktien unter Druck, nachdem Staatsmedien Online Games als "Opium für das Volk" bezeichneten. Infineon hingegen könnte aktuell Aufputschmittel ganz gut gebrauchen, denn die Produktion ist am Limit und der Chiphersteller kann die hohe Nachfrage nicht bedienen. In der Solarbranche herrscht hingegen wieder eitel Sonnenschein. Gestern nachbörslich gab es sehr starke Zahlen von SolarEdge, denen Xinyi Solar heute früh ebenfalls Bombenergebnisse folgen ließ. In der Solarbranche ist die Sonne offensichtlich wieder aufgegangen. Da lohnt auch ein Blick auf SMA Solar, Jinko und First Solar. Samsung SDI wiederum profitiert erheblich von der starken Nachfrage nach Energiespeichern. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.