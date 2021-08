Die Grossbank muss sich laut Medien wegen ihrer Rolle im 2-Mrd-Dollar-Skandal um sogenannte Thunfischanleihen in Mosambik vor Gericht verantworten.London / Zürich - Der Credit Suisse droht offenbar weiteres juristisches Ungemach. Wie die britische «Financial Times» (FT) am Dienstag (online) schrieb, muss die Schweizer Grossbank sich wegen ihrer Rolle im 2-Milliarden-Dollar-Skandal um sogenannte Thunfischanleihen in Mosambik vor Gericht verantworten. Der Richter am Londoner High Court, der einer Klage von Gläubigern gegen die Credit Suisse...

