TAGESVORSCHAU: Termine am 04. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 04. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Vailant, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 8.30 h) 07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert) (Video-Call 11.00 h u.a. zur Strategiepräsentation) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:45 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 13:00 USA: New York Times, Q2-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

17:40 DEU: Patrizia, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / KBA / VdiK, Kfz-Neuzulassungen 07/21

GBR: Next, Q2-Umsatz

GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Etsy, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: McKesson, Q1-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/21 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 07/21

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 06/21

09:15 ESP: PMI Dienste 07/21

09:45 ITA: PMI Dienste 07/21

09:50 FRA: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 07/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/21

10:00 EUR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/21

14:15 USA: ADP Beschäftigung 07/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Allianz pro Schiene "Deutschlands Schienenpolitik im europäischen Vergleich" 10:00 DEU: Pk Klima-Allianz Deutschland, GermanZero und NABU veröffentlichen Klimawahlcheck für eine klimafreundliche Wahlentscheidung DEU: Konferenz zum Klimaschutz im Luft- und Seeverkehr sowie dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik und dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) + 11.15 Pk unter anderem mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze + 12.00 Beginn Konferenz

