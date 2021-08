Taskforce-Chef Martin Ackermann: "Das Virus wird nicht verschwinden, wir hätten es jedoch in der Hand, die Epidemie durch Impfen in zwei Monaten zu beenden."Bern - Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes ruft zum Impfen gegen das Coronavirus auf, um die Epidemie bald zu beenden. Auch Testen und Contact Tracing bleiben entscheidend bei der Eindämmung von Neuansteckungen. «Das Coronavirus wird nicht verschwinden, wir hätten es (jedoch) in der Hand, die Epidemie (durch Impfen) in zwei Monaten zu beenden», sagte Martin Ackermann...

