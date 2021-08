Boeings Starliner-Kapsel wird auch im zweiten Versuch nicht zur Internationalen Raumstation (ISS) aufbrechen. Die Kapsel hatte kurz vor dem Start "unerwartete Ventilstellungen" im Antriebssystem gezeigt. Der Start der Boeing Starliner-Kapsel auf der Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance am Dienstagabend sollte ab 18:30 Uhr MESZ live gestreamt werden. Auch das Andockmanöver an die ISS war für den Livestream vorgesehen. Unerwartete Ventilstellungsanzeige: Nasa entscheidet sich zum Abbruch Daraus wird erneut nichts. Schon am Freitag war der Testflug wegen der Andockprobleme des russischen ...

