Die aktuell längste Serie: Carl Zeiss Meditec mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.93%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Dienstag SolarEdge mit 16,33% auf 299,81 (387% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 24,92%) vor publity mit 12,66% auf 17,80 (92% Vol.; 1W -8,25%) und Vapiano mit 11,11% auf 0,29 (219% Vol.; 1W 9,02%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -36,73% auf 0,03 (4% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -38,00%), Teamviewer mit -10,11% auf 25,61 (257% Vol.; 1W -10,39%), Nikola mit -8,68% auf 10,21 (144% Vol.; 1W -22,83%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, Inc. (35506,63 Mio.), Nvidia (11960,76) und Microsoft (10266,86) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...