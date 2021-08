DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Kosten für den massiven Stellenabbau und Sonderabschreibungen haben der Commerzbank im zweiten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Operativ schaffte die Bank dagegen dank einer geringeren Risikovorsorge und trotz eines spürbaren Ertragsrückgangs einen Gewinn. An den Zielen, ein leichtes Ertragswachstum und einen operativen Gewinns zu erzielen, hielt die Bank fest. Die Commerzbank machte unter dem Strich einen Verlust von 527 Millionen Euro nach einem Gewinn von 183 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit einem Fehlbetrag von 504 Millionen Euro gerechnet.

Die Bank buchte Restrukturierungskosten für den laufenden Stellenabbau in Höhe von 511 Millionen Euro. Für die gescheiterte Auslagerung der Wertpapierabwicklung fiel eine Sonderbelastung von 200 Millionen Euro an, die das operative Ergebnis auf 32 Millionen von 205 Millionen Euro drückte. Positiv auf das Ergebnis wirkte sich die geringere Risikovorsorge von nur noch 87 Millionen Euro aus. Im Vorjahr, mit der sich ausbreitenden Pandemie, hatte die Bank 469 Millionen Euro für ausfallgefährdete Kredite zurückgestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 3.407 +49% 12 2.291 EBIT bereinigt 319 -- 12 -159 EBIT bereinigt Marge 9,4 -- 12 -6,9

Weitere Termine

06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 2Q und Strategie bis 2025

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 58,2 zuvor: 56,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 57,8 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,2 1. Veröff.: 62,2 zuvor: 57,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,4 1. Veröff.: 60,4 zuvor: 58,3 Einkaufsmanagerindex Gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,6 1. Veröff.: 60,6 zuvor: 59,5 11:00 Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +4,6% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,8 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 62,4 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +653.000 Stellen zuvor: +692.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,8 1. Veröff.: 59,8 zuvor: 64,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 60,5 Punkte zuvor: 60,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.585,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.411,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.050,00 +0,0% Nikkei-225 27.582,67 -0,2% Schanghai-Composite 3.465,62 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 177,01 0 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.555,08 -0,09 DAX-Future 15.569,00 0,43 XDAX 15.580,64 0,43 MDAX 35.299,40 -0,24 TecDAX 3.720,50 0,07 EuroStoxx50 4.117,95 0,03 Stoxx50 3.581,90 0,32 Dow-Jones 35.116,40 0,80 S&P-500-Index 4.423,15 0,82 Nasdaq-Comp. 14.761,30 0,55 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,01 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiterhin im oberen Bereich der Handelsspanne zwischen 4.000 und 4.166 Punkten werden Europas Börsen am Mittwoch erwartet. Die günstigen Vorlagen aus den USA und von den meisten asiatischen Börsen dürften zunächst für kleinere Gewinne sorgen. Der Euro-Stoxx-50 könnte zwar Richtung Dekaden-Hoch bei 4.165 Punkten vorstoßen, heißt es am Markt. Anleger sollten sich aber darauf einrichten, dass mehrere Tests vor einem erfolgreichen Überwinden notwendig seien. Denn auf dem hohen Niveau führten die neuen Covid-Wellen zum Beispiel in China und damit verbunden die Sorgen um die Lieferketten auch zu Gewinnmitnahmen oder zu einer abwartenden Haltung vieler Anleger. Positiv beurteilen Marktteilnehmer den chinesischen Einkaufsmanager-Index für den Service-Bereich, der deutlich besser ausgefallen ist als erwartet.

Rückblick: Behauptet - Auf dem hohen Niveau warteten viele Anleger erst einmal ab, hieß es. Viele Kurse kämen aufgrund der niedrigen Umsätze zufallsbedingt zustande. Defensives Wachstum war gefragt, der Branchenindex der Pharmawerte kletterte auf Allzeithoch, er gewann 0,3 Prozent. Im DAX stellten Fresenius und FMC mit Plus-Zeichen von etwa 3 Prozent die größten Gewinner. Größter Gewinner war allerdings der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte, der um 2,3 Prozent stieg. Er profitierte vor allem von BP (+5,6%). BP hat die Gewinnerwartungen laut UBS um 30 Prozent geschlagen. Daneben wurde über weitere regulatorische Eingriffe in China in den Technologiesektor spekuliert. Das Kursdebakel bei chinesischen Technologiewerten hielt an. Tencent stürzten um 6,6 Prozent ab. Prosus verloren daraufhin 6,9 Prozent. Deren Beteiligung an Tencent steht Analysten zufolge für rund dreiviertel des Beteiligungswertes. Als "stark" stuften die Analysten von Jefferies die Geschäftszahlen der Societe Generale ein. Für die Aktie ging es um 6,4 Prozent nach oben. Der Banken-Index stand mit einem Plus von 0,9 Prozent ebenfalls auf der Gewinnerseite. Standard Chartered legten um 1 Prozent zu. Analysten sahen das Quartal als möglichen Wendepunkt für den Finanzdienstleister an. Moeller-Maersk drehten nach einer festeren Eröffnung 2 Prozent ins Minus. Mit einer Anhebung der Prognose dürften viele Anleger bereits gerechnet haben, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Weiter nach oben ging es mit dem TecDAX, der um 0,1 Prozent stieg und damit den höchsten Stand seit über 20 Jahren erreichte. Hier markierten die DAX-Aufstiegskandidaten sowie Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers und Sartorius neue Rekordstände, daneben profitierten die Aktien des Biotechnologie-Unternehmens Evotec mit einem Plus von 2,7 Prozent von positiven Studienergebnissen. Adidas stiegen um 1,6 Prozent, auch sie markierten zeitweise ein Allzeithoch, mit Käufen vor den Halbjahreszahlen am Donnerstag. Auf der anderen Seite brachen BMW trotz solider Geschäftszahlen um 5,2 Prozent ein. Als enttäuschend wurde der Ausblick eingestuft. Infineon konnten sich dagegen im Verlauf von den Tagestiefs erholen. Der Kurs schloss schließlich 0,4 Prozent im Minus. Konkurrenten hätten zwar deutlich höhere Wachstumsraten, hieß es. Allerdings sollte es sich um vorübergehende Effekte handeln. Fraport gaben um 1 Prozent nach. Der Flughafenbetreiber hat den Gewinnausblick angehoben, das Niveau von 2019 bieb aber in weiter Ferne. K+S kletterten nach höherem Ausblick um 3,9 Prozent. Aareal verloren 3,5 Prozent. Der Gewinn vor Steuern fiel den Citi-Analysten zufolge klar unter Konsens aus. Teamviewer brachen nach einem unerwartet deutlichen Gewinnrückgang um 10,1 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler berichtete von starken Bewegungen in Northern Data, die bereits tagsüber 12 Prozent verloren hatten. Die Titel liefen um weitere 3 Prozent abwärts. Rheinmetall kam während der Schlussauktion mit Zahlen. Nachbörslich verloren die Aktien 0,25 Prozent. In Teamviewer waren Gelegenheitskäufer unterwegs. Die Titel, die im regulären Verlauf 10 Prozent nach Zahlen verloren hatten, stiegen nachbörslich um 1 Prozent.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.