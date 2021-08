Die voestalpine konnte im 1. Quartal den Umsatz um 45,6 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro steigern. Das EBITDA verbesserte sich um 242 Prozent auf 540 Mio. Euro, das EBIT dreht ins Plus und belief sich auf 340 Mio. Euro (vs -49 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern steigerte sich auf 319 Mio. Euro (Q1 2020/21: -74 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern auf 259 Mio. Euro (Q1 2020/21: -70 Mio. Euro) Mit Ausnahme der Luftfahrtindustrie, die sich vergleichsweise verhalten entwickelte, verzeichneten laut voestalpine alle Markt- und Produktsegmente eine positive Entwicklung. Die europäische Automobilindustrie war weiterhin mit den seit Jahreswechsel bestehenden Lieferproblemen aus der Halbleiterindustrie konfrontiert, wodurch es in Folge bei einigen Automobilherstellern zu kurzfristigen ...

