München (ots) - Seit 35 Jahren bietet die international renommierte Beautymarke Mary Kay® Frauen in Deutschland die Möglichkeit, als selbständige Unternehmerinnen erfolgreich zu sein. Das liegt in der DNA der Marke. Denn es war der Wunsch von Firmengründerin Mary Kay Ash, Frauen dabei zu unterstützen, ihre individuelle Schönheit und Stärke zu entdecken, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und sich selbst und ihren Familien mehr finanzielle Sicherheit zu bieten.Mary Kay® fordert Frauen auf: Macht Beauty zu eurem Business!"Menschen fühlen sich manchmal unbedeutend und zweifeln daran, dass sie in der Welt etwas bewegen können. Glauben Sie mir, ein Mensch kann etwas bewegen." - Mary Kay AshFrauen sollen an sich glauben, ihr Potential zu schätzen wissen und sich auf ihre Fähigkeiten verlassen - das war schon die Vision von Unternehmensgründerin Mary Kay Ash vor knapp 60 Jahren. Mit dem Geschäftsmodell des Direktvertriebs inspiriert und ermutigt sie Frauen bis heute, ihren eigenen Weg zu gehen: als selbständige Schönheits-Consultants bei Mary Kay®.Selbständige Schönheits-Consultants bieten ihren Kunden und Kundinnen individuellen Service und Beratung rund um das Thema Beauty, ob Hautpflege oder Make-up, und stehen ihnen damit als die beste Freundin in Schönheitsfragen, als mkbeautybff, zur Seite und das rund um die Uhr, wenn der stationäre Einzelhandel schon längst geschlossen hat.Die selbständige Tätigkeit als Schönheits-Consultant bietet viele Vorteile: Sie entscheiden selbst, wann und wie viel sie arbeiten wollen. Sie sitzen direkt an der Quelle zu den neuesten Make-up-Trends und innovativsten Hautpflegeprodukten. Für viele bedeutet die Geschäftsmöglichkeit die perfekte Kombination von Hobby und Arbeit, denn für viele ist es ein Traum, Geld zu verdienen, indem man sich mit ein paar Frauen in entspannter Atmosphäre zur Beautysession trifft.Leidenschaft, die sich auszahltAls selbständige Schönheits-Consultant verdient man Geld durch den Verkauf von Produkten. Wie viel Geld man verdient, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem davon, wie viel Zeit man in sein Business investieren möchte. Mit mindestens 40 % gehört die Handelsspanne zu den höchsten in der Direktvertriebsbranche. Ganz nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen kann man sowohl nebenberuflich als auch als Schönheits-Consultant in Vollzeit in die Selbstständigkeit starten. Darüber hinaus belohnt Mary Kay® große und kleine Erfolge mit tollen Prämien. Und was noch viel wertvoller ist: Man bekommt Anerkennung für die eigene Leistung, die Frauen unterstützen sich gegenseitig und erleben hohe Wertschätzung für ihren Erfolg."Mit Mary Kay bin ich gestartet, weil ich neben meinem Studium etwas Geld verdienen wollte. Jetzt liebe ich es, mein eigenes Beauty-Business zu führen - und das sogar Fulltime. Und dank der starken Gemeinschaft bin ich zwar selbständig, aber nie alleine!" - Jasmin Pischke, selbständige Mary Kay® Schönheits-ConsultantAls selbständige Schönheits-Consultant ist man zwar selbständig, aber nie allein. Es gibt unzählige Frauen, die bereits diesen Weg gegangen sind und sich darauf freuen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, sodass JEDE neue selbständige Schönheits-Consultant genauso erfolgreich werden kann, wie sie es möchte. Denn gemeinsam helfen wir uns, hoch hinauszuwachsen - und das mit einer gehörigen Portion Spaß und Liebe.Mehr zur Geschäftsmöglichkeit mit Mary Kay® unter: www.marykay.deBildmaterial finden Sie unter:https://bit.ly/MaryKay®Bildmaterial (https://bit.ly/MaryKay%C2%AEBildmaterial)ÜBER MARY KAY®:Von den bescheidenen Anfängen entwickelte sich das 1963 von Mary Kay Ash in Dallas, Texas, gegründete Unternehmen zu einer der bekanntesten Beautymarken weltweit. Die Mission von Mary Kay® ist es, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern - jetzt und für immer. Der Erfolg der Marke basiert auf der Entwicklung innovativer, hochwirksamer Produkte. Mary Kay® investiert jährlich mehrere Millionen Dollar in die Forschung und führt hunderttausende Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Produkte von Mary Kay® höchste Sicherheits-, Wirksamkeits- und Qualitätsstandards erfüllen. Derzeit hält Mary Kay® über 1.500 Patente für Produkte, neueste Technologien und Verpackungsdesigns. Damit gehört Mary Kay® zu den größten Innovationsträgern in der Direktvertriebs- und Kosmetikbranche. Die Produkte von Mary Kay® werden exklusiv über selbständige Schönheits-Consultants vertrieben. Dank der Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Make-up-Artists, Trendsettern und Modedesignern auf der ganzen Welt können die Schönheits-Consultants ihren Kundinnen stets trendige, unwiderstehliche Beautyprodukte anbieten.Pressekontakt:headspace pr GmbH & Co. KG · Marc Lindner · Tel. +49 176 32825381 · marc@headspace-pr.comOriginal-Content von: Mary Kay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157592/4985308