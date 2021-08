Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Zahlenbekanntgabe ihre Add-Empfehlung für voestalpine. Das über den Erwartungen liegende Ergebnis und vor allem die Erhöhung der EBITDA-Guidance auf eine Bandbreite von 1.900 bis 2.200 Mio. Euro würden darauf hindeuten, dass Nachfrage und Marge auch in den kommenden Quartalen positiv bleiben werden, so die Analysten. Selbst der Tiefpunkt der neuen EBITDA-Guidance würde mehr als 150 Mio. Euro über dem Konsens liegen, so die Experten. Das Baader-Kursziel liegt bei 40,0 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...