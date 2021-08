Der amerikanische Halbleiterkonzern Microchip Technology Inc. (ISIN: US5950171042, NASDAQ: MCHP) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 43,70 US-Cents je Aktie aus. Im Vorquartal lag die Dividende bei 41,3 US-Cents. Die Dividende wird am 3. September 2021 ausgezahlt (Record day: 20. August 2021). Der Konzern aus Chandler im US-Bundesstaat Arizona erhöht seine Quartalsdividende das 68. Mal in Folge, seit er ...

