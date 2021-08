Wichtige Punkte Ein Börsencrash ist unvermeidlich, aber wenn du darauf wartest, bevor du kaufst, könntest du Gewinne verpassen. Bei guten Dividendenwerten lohnt es sich, sie zu besitzen, während du auf den nächsten Börsencrash wartest. Top-Dividendenwerte halten sich bei Börsencrashs in der Regel viel besser. Die letzten 16 Monate waren für die Anleger an den Aktienmärkten unglaublich. Seit dem Tiefpunkt am 23. März 2020 hat der S&P 500 über 101 % an Gesamtertrag gewonnen und seinen Wert in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...