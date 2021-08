NEW YORK (dpa-AFX) - Die Online-Bestellplattform Delivery Hero hat seit dem Börsengang 2017 schon ein kräftiges Wachstum hinter sich. Der schnelle Aufstieg des noch jungen Unternehmens in den Dax spricht für sich. Trotzdem geht die US-Investmentbank Goldman Sachs davon aus, dass das Unternehmen erst am Anfang einer langen Wachstumsphase steht. Analyst Rob Joyce nahm daher die Bewertung der Papiere mit einem Kursziel von 185 Euro und einer "Buy"-Empfehlung wieder auf.

Joyce betont die führende Stellung des Unternehmens, das auf Anteile von rund 75 Prozent auf seinen Märkten komme. Das sei mehr, als etwa die Konkurrenten Meituan in China und DoorDash in den USA erreichten. Damit habe Delivery Hero hervorragende Voraussetzungen, am Trend zur Digitalisierung bei Essenslieferungen zu partizipieren. Zudem zeigten die Marktanteilsgewinne in Südkorea und Südostasien, dass sich Delivery Hero gegen starke Wettbewerber behaupten könne.

Aber auch die Bewertung spricht nach Ansicht des Analysten für die Aktie. Trotz der führenden Stellung und eines erwarteten stärkeren langfristigen Wachstums sei Delivery Hero deutlich günstiger bewertet als DoorDash./mf/gl/eas

Für mit "Buy" eingestufte Aktien rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial.

Analysierendes Institut Goldman Sachs.



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2E4K43