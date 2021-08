Der britische Versicherer Legal & General Group PLC (ISIN: GB0005603997) will eine Zwischendividende von 5,18 Pence je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (4,93 Pence) um 5 Prozent erhöht. Die Ausschüttung der Dividende soll am 20. September 2021 erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 12. August 2021. Der Konzern zahlt seine Dividenden ...

