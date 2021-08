Der britische Öl- und Gaskonzern BP hat am gestrigen Dienstag seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Dabei kündigte der Konzern nach einem überraschend starken Quartalsergebnis eine höhere Dividende an. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte über fünf Prozent zu und steht auch heute deutlich im Plus.Noch Anfang Juli hatte sich das Chartbild der BP-Aktie deutlich eingetrübt. Die seit letztem Herbst anhaltende Erholungsbewegung flachte sich zunehmend ab. Am 5. Juli rutschte der Kurs schließlich nachhaltig ...

