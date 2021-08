Selbst in einem negativeren Szenario werde das Bruttoinlandprodukt im laufenden Jahr um 3,8 Prozent steigen.Zürich - Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) erwartet auch bei einer Ausbreitung der Delta-Variante ein hohes Wirtschaftswachstum in der Schweiz. Selbst in einem negativeren Szenario, bei dem Corona-Fallzahlen früher und kräftiger steigen würden als bisher angenommen, werde das Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 3,8 Prozent steigen.

