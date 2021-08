Die Indizes an der Wall Street konnten sich von dem schwachen Wochenauftakt schnell erholen. Der Future auf den S&P 500 wird am Mittwoch flach oberhalb der Marke von 4.400 Punkten gehandelt, nachdem der marktbreite Aktienindex gestern auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hatte. Die über den Erwartungen liegenden Gewinne der US-Unternehmen in den letzten Wochen haben die Kursbewertungen in die Höhe getrieben und die Sorgen um die sich ausbreitende Delta-Variante überschattet. Anleger werden sich ...

