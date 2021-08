Köln (ots) - Im August, September und Oktober holt AUDIO NOW den von der Audio Alliance produzierten Business Punk Podcast "How to Hack" mit Host Tijen Onaran in Kooperation mit der Steigenberger Kette auf die große Live-Bühne. Hörer:innen des Podcasts haben so die Möglichkeit, exklusiv bei einer Podcast-Aufnahme dabei zu sein und spannende Gespräche live zu erleben. Zum Auftakt der Live-Tour gastiert "How to Hack" am Freitag, 27. August, ab 18.00 Uhr, im Steigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin.Als ersten Gast begrüßt Tijen Onaran den Philosophen, Publizisten und erfolgreichen Unternehmer Anders Indset. Der gebürtige Norweger, der mittlerweile in Frankfurt lebt, ist Gastdozent an internationalen Business Schools und bringt die Philosophie der Vergangenheit mit der Technologie und Wissenschaft von morgen zusammen. 2018 nahm ihn Thinkers50 in die Top 30 der in Zukunft wichtigsten Managementvordenker auf. Im Gespräch soll es um Themen wie New Work und Entrepreneurship im 21. Jahrhundert, aber auch um Anders Indsets neues Buch "Das infizierte Denken" gehen, das am 30. August im Ullstein Verlag erscheint.Die weiteren Live-Events von "How to Hack" finden am Samstag, 18. September, im Steigenberger Grandhotel & Spa in Bonn und am Samstag, 9. Oktober, im Steigenberger Airport Frankfurt statt. Die Gäste werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Alle Termine im Überblick:27. August (Freitag), Am Kanzleramt, Berlin18. September (Samstag), Grand Hotel Petersberg, Bonn09. Oktober (Samstag), Steigenberger Airport, FrankfurtTickets kosten zwischen 25 (Veranstaltung in Berlin) und 49 Euro (Veranstaltungen in Bonn und Frankfurt). Für die Events sind die geltenden Corona-Maßnahmen, die 3Gs (getestet, geimpft, genesen) und die Regelungen der Steigenberger Ketten zu beachten.Weitere Infos und Tickets gibt es hier (https://www.eventbrite.de/e/live-podcast-how-to-hack-mit-tijen-onaran-tickets-165240226967).Über Audio Alliance:Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Pressekontakt:Anna VelkenTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4985487