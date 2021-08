In unserem wöchentlichen New-Finance-Briefing geht es heute um die Gefahren von Tether und anderen Stablecoins für Bitcoin und das traditionelle Finanzsystem. Schon seit Jahren zeigt sich eine kleine Zahl von Experten besorgt, dass Kryptowährungen wie Bitcoin durch das System hinter Tether (USDT) und anderen Stablecoins kollabieren könnten. Waren warnende Worte bisher nur von einer Minderheit zu vernehmen, erhitzt sich die Debatte aber in den vergangenen Wochen. Stablecoins gibt es seit etwa sieben Jahren, warum also richtet sich das Augenmerk der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...