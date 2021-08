NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 30 US-Dollar angehoben. Der Analyst Matthew Boss begründete die Empfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Wachstumsbelebung im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr, höherer Dynamik in der Sportartikelbranche und dem attraktiven Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 05:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 05:36 / EDT

US9043111072