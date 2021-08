++ Aktien in Europa handeln höher ++ DE30 testet Widerstand bei 15.680 Punkten ++ Commerzbank meldet schwache Q2-Ergebnisse ++ Die Aktien in Europa werden am Mittwoch gehandelt. Der deutsche Leitindex ist einer der stärksten Indizes und gewinnt rund 0,8% an Wert. Der spanische Ibex gehört zu den größten Nachzüglern unter den europäischen Blue-Chip-Indizes, da er als einziger europäischer Leitindex unter dem gestrigen Schlusskurs notiert. Aktienhändler sollten sich auf eine potenziell erhöhte Volatilität gegen 14:15 Uhr einstellen, wenn der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht wird. Quelle: xStation 5 Der DE30 wird heute höher gehandelt und testet erneut die Widerstandszone bei 15.680 Punkten. Der Index ...

