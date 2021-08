Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Freitag, 3. September 2021, 20.15 UhrEin Fall für zweiEntgleistMaja Lindach wird erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden und ihr Ex-Freund Philipp Wessling in U-Haft genommen. Anwalt Benni Hornberg vertritt ihn, ist von seiner Unschuld überzeugt.Sein Kumpel Leo macht sich auf zur Wohnung des Opfers und trifft vor dem Haus den trauernden Nachbarn Gerd Mertens. Er erzählt dem Privatdetektiv von Majas zerrüttetem Verhältnis zu ihrer Schwägerin Katharina Lindach.Die Betreiberin eines Autohauses gibt Maja die Schuld am Selbstmord ihres Bruders, Majas Mann Constantin. Leo fährt zu Katharinas Familienbetrieb, wo Maja als Witwe den Platz ihres Mannes übernommen hatte - trotz des Familienstreits, bei dem auch Majas Sohn Laurin eine Rolle spielt. Seine Mutter hatte seinen Kontakt zur Tante unterbunden. Benni und Leo vermuten hier ein Mordmotiv für Katharina.Als aber herauskommt, dass es der dringend Tatverdächtige Philipp Wessling war, der heimlich ein Treffen zwischen Katharina und Laurin arrangiert hat, gerät der Inhaftierte wieder stärker unter Mordverdacht. Sein Traum war und ist eine heile (Patchwork-)Familie. Doch wurde er dafür wirklich zum Mörder?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4985617