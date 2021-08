Das kommunale Abfallaufkommen in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Insgesamt wurden über die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger rund 12,74 Mio Tonnen an Abfällen entsorgt - rund eine halbe Mio Tonnen mehr als 2019. Im Vergleich mit dem Vorjahr stieg das Aufkommen an Siedlungsabfällen um knapp drei Prozent, die Menge der entsorgten Baumassenabfälle sogar um fast sechs ...

