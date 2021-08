DJ Volkswagen Financial erhöht operative Ergebnisprognose auf 4 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Finanzdienstleistungen hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt und die Jahresprognose angehoben. Das operative Ergebnis stieg in den sechs Monaten per Ende Juni um 102,5 Prozent auf 2,34 Milliarden Euro, wie die Volkswagen Financial Services AG mitteilte. Dazu trug neben der Steigerung der Neuverträge insbesondere eine hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen und geringeren Risikokosten für Kredit- und Restwertrisiken bei.

Im Gesamtjahr 2021 rechnet die Finanzsparte des Volkswagen-Konzerns nun mit einem operativen Ergebnis von rund 4 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 2,8 Milliarden Euro erzielt und sich die Marke von 4 Milliarden Euro zuletzt für 2025 vorgenommen.

Der Vertragsbestand stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf rund 22,25 Millionen Stück, die Anzahl der Neuverträge erhöhte sich um 22,9 Prozent auf 4,16 Millionen Stück.

August 04, 2021

