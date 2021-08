DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Vereinbarung

FYI Resources: Exklusive JV-Vereinbarung über HPA verlängert



04.08.2021 / 12:25

4. August 2021 Exklusive JV-Vereinbarung über HPA verlängert Kernpunkte - FYI und Alcoa Australia haben eine Absichtserklärung (MOU) zur Erarbeitung eines JV-Rahmens über ein HPA-Projekt unterzeichnet - Mit Alcoa wurde eine Exklusivvereinbarung abgeschlossen, um ein verbindliches Terms Sheet als Grundlage für eine vollständige Joint-Venture-Vereinbarung auszuhandeln - Die Due-Diligence-Prüfung des HPA-Projekts wurde abgeschlossen - Die Abstimmung über die geschäftlichen Bedingungen läuft - Die Parteien vereinbaren eine Verlängerung der aktuellen Exklusivvereinbarung, um einen endgültigen Vertrag abzuschließen FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) bezieht sich auf die 90-tätige Exklusivvereinbarung des Unternehmens, abgeschlossen am 5. Mai 2021, mit Alcoa Australia (Alcoa) über ein Joint Venture auf dem HPA-Projekt von FYI. Ein Joint Venture würde die Fähigkeiten beider Parteien wirksam nutzen, um ein bedeutendes globales HPA-Geschäft im schnell wachsenden Sektor der Hightech-Energiewerkstoffe zu schaffen. Nach Abschluss der Due Diligence wurden bei den Verhandlungen erhebliche Fortschritte bezüglich der wichtigsten Bedingungen und der Struktur des geplanten Joint Ventures gemacht. Beide Parteien bewerten als Teil des Inhalts und Umfangs des Projekts: - die breiteren Entwicklungs- und zukünftigen Wachstumsoptionen für das Projekt - verschiedene Optionen zur Verringerung des Risikos für das Projekt in Übereinstimmung mit Alcoas Betriebserfahrung FYI und Alcoa sind übereingekommen, die Exklusivvereinbarung um einen Zeitraum von 30 Tagen zu verlängern. Die kurze Verlängerung ist unerlässlich, um die oben beschriebenen Arbeiten abzuschließen und den Abschluss der Verhandlungen und die Ausarbeitung eines verbindlichen Vertrags zu erleichtern. Die Absicht der Parteien, die Entwicklung des Projekts zu beschleunigen, wie in der ursprünglichen Absichtserklärung dargelegt (siehe ASX-Meldung vom 8. September 2020), bleibt ungeachtet dieser Verlängerung unverändert, Roland Hill, Managing Director von FYI, kommentierte: "Alcoa und FYI verhandeln über eine bedeutende Gelegenheit für ein einzigartiges Joint Venture, um unsere gemeinsamen Stärken zu nutzen und die Chancen auf dem wachstumsstarken HPA-Markt zu ergreifen. Auch wenn das Erfordernis der Verlängerung nicht ideal ist, sind wir fest entschlossen, erfolgreich eine verbindliche Vereinbarung auszuhandeln, und wir werden weiterhin konstruktiv auf den Abschluss hinarbeiten." Michael Gollschewski, Präsident von Alcoa Australia, sagte: "Alcoa ist ermutigt durch die Fortschritte, die zur Gründung eines möglichen Joint Ventures mit FYI Resources für die Produktion von HPA gemacht wurden. Das Projekt hat das Potenzial, eine natürliche Ergänzung zu den bestehenden Aluminiumoxid-Raffinerien des Unternehmens zu sein."

Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an : Roland Hill Simon Hinsley Managing Director Investor & Media Relations Tel: +61 414 666 178 Tel: +61 401 809 653 roland.hill@fyiresources.com.au simon@nwrcommunications.com.au



Über Alcoa Australia

Alcoa ist ein weltweit führender Anbieter von Bauxit, Tonerde und Aluminiumprodukten und baut auf einem Fundament starker Werte und operativer Exzellenz auf, das mehr als 130 Jahre zurückreicht und auf die weltverändernde Entdeckung zurückgeht, die Aluminium zu einem erschwinglichen und unverzichtbaren Bestandteil des modernen Lebens gemacht hat. Seit der Entwicklung der Aluminiumindustrie und im Laufe unserer Geschichte haben unsere talentierten Mitarbeiter bahnbrechende Innovationen und bewährte Verfahren entwickelt, die überall, wo wir tätig sind, zu Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und stärkeren Gemeinschaften geführt haben. Über FYI Resources Limited

FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.

FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird.

Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.

Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.

Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse. * CRU HPA Industry Report 2021 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

04.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

