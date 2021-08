Unterföhring (ots) -- Nur hier können Fans garantiert alle Spiele ihres Vereins live erleben: Sky überträgt in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 50 davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Die 1. Runde von Freitag bis Montag bei Sky: 29 der 31 Begegnungen exklusiv, sechs Original Sky Konferenzen und insgesamt über 26 Stunden Live-Berichterstattung- Der Auftakt von Titelverteidiger Borussia Dortmund beim SV Wehen Wiesbaden am Samstagabend mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss ab 20.30 Uhr live und exklusiv- Auch in den Spielzeiten 2022/23 bis 2025/26 wird Sky alle Spiele des DFB-Pokals live übertragen, in dieser Saison außerdem erstmals den DFB-Pokal der Frauen- Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky TicketUnterföhring (ots) - Unterföhring, 4. August 2021 - An diesem Freitag beginnt der steinige Weg nach Berlin wieder. 64 Mannschaften trennen nur fünf Siege vom großen Ziel, am 21. Mai 2022 im Olympiastadion im Finale zu stehen.Packende K.o.-Spiele von Beginn an, das ewige Duell Groß gegen Klein sowie große Sensationen und Emotionen sind das, was so nur der DFB-Pokal (https://www.sky.de/fussball/dfb-pokal-2503) bieten kann: Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 50 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspielen und in der exklusiven Original Sky Konferenz. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins live erleben.Von Freitag bis Montag steht die 1. Runde des DFB-Pokals 2021/22 auf dem Programm, mit der zwei Wochen nach der 2. Bundesliga auch die Vereine der Bundesliga in die neue Saison starten. Damit Fußballfans auch garantiert kein Tor und keine Sensation verpassen, zeigt Sky die 31 angesetzten Begegnungen einzeln und in insgesamt sechs Original Sky Konferenzen. Insbesondere der Samstag- und Sonntagnachmittag mit jeweils neun Partien, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, versprechen Hochspannung und zahlreiche Tore. Die ausgefallene Partie zwischen dem Bremer SV und Bayern München wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.Insgesamt können Sky Kunden von Freitag bis Montag über 26 Stunden DFB-Pokal live erleben, am Freitagabend ab 20.00 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 14.30 Uhr sowie am Montag ab 18.00 Uhr.Die Auftaktpartie des Titelverteidigers Borussia Dortmund beim SV Wehen Wiesbaden überträgt Sky am Samstagabend ab 20.30 Uhr live und exklusiv. Ein weiteres Highlight ist das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach, das zum Abschluss der 1. Runde am Montagabend ausgetragen wird.Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2026 live bei Sky, der DFB-Pokal der Frauen in dieser Saison erstmals liveSky Deutschland bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt Sky bis mindestens einschließlich der Saison 2025/26 das Zuhause des DFB-Pokals in Deutschland. Ab der Saison 2022/23 wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der exklusiven Original Sky Konferenz zeigen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins im DFB-Pokal live erleben.Ab dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wettbewerbs wird Sky ein Topspiel live übertragen. Von der ersten Runde bis einschließlich des Finals in Köln stehen somit insgesamt sechs Live-Übertragungen auf dem Programm. Den Auftakt macht am Montag, 23. August die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Bocholt ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 2. Olympiasiegerin Lena Goeßling, Sky Moderatorin Nele Schenker und Kommentator Hannes Herrmann führen durch den Pokalabend.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Männer und der Frauen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Der DFB-Pokal mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Die 1. Runde des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick:Freitag:20.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1Moderatorin: Nele Schenker20.00 Uhr: TSV 1860 München - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 220.00 Uhr: Dynamo Dresden - SC Paderborn 07 auf Sky Sport 322.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Samstag:14.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1Moderator: Michael Leopold15.15 Uhr: SV Sandhausen - RB Leipzig auf Sky Sport 215.15 Uhr: BFC Dynamo - VfB Stuttgart auf Sky Sport 315.15 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 415.15 Uhr: VfL Osnabrück - SV Werder Bremen auf Sky Sport 515.15 Uhr: Greifswalder FC - FC Augsburg auf Sky Sport 615.15 Uhr: SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 715.15 Uhr: Wuppertaler SV - VfL Bochum auf Sky Sport 815.15 Uhr: SC Weiche Flensburg 08 - Holstein Kiel auf Sky Sport 915.15 Uhr: FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96 auf Sky Sport 1018.15 Uhr: SV Babelsberg 03 - SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport 2 und 518.15 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli auf Sky Sport 318.15 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 420.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund auf Sky Sport 222.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Sonntag:14.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1Moderatorin: Britta Hofmann15.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 215.15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln auf Sky Sport 315.15 Uhr: SV Meppen - Hertha BSC auf Sky Sport 415.15 Uhr: FC 08 Villingen - FC Schalke 04 auf Sky Sport 515.15 Uhr: Preußen Münster - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 615.15 Uhr: Türkgücü München - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 715.15 Uhr: SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport 815.15 Uhr: VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 915.15 Uhr: FC Rot-Weiß Koblenz - SSV Jahn Regensburg auf Sky Sport 1018.15 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV auf Sky Sport 218.15 Uhr: Würzburger Kickers - SC Freiburg auf Sky Sport 318.15 Uhr: FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport 420.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Montag:18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1Moderator: Sebastian Hellmann18.00 Uhr: FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 2 und 518.00 Uhr: FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue auf Sky Sport 318.00 Uhr: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC auf Sky Sport 420.30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 222.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 