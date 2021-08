MAINZ, Deutschland & Santa Monica, USA, 4. August 2021 - BioNTech SE , ein Unternehmen der Gilead-Gruppebekanntgegeben.

Die Übernahme stärkt BioNTechs Zelltherapie-Pipeline durch eine Beschleunigung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms für individualisierte Neoantigen-TCR-Zelltherapien für solide Tumore. Aufbauend auf der erfolgreichen Übernahme von Neon Therapeutics im Jahr 2020 erweitert sie BioNTechs Zelltherapie-Expertise und entsprechende Produktionskapazitäten in Nordamerika. Mit drei abgeschlossenen Akquisitionen innerhalb von 14 Monaten untermauert BioNTech seine Unternehmensstrategie, das eigene organische Wachstum durch gezielte Akquisitionen zu ergänzen. So erweitert BioNTech die eigenen Fähigkeiten und beschleunigt die Entwicklung seiner breiten Immuntherapie-Pipeline.

Vor dem Abschluss der Übernahme wurde allen Kite-Angestellten am Standort Gaithersburg ein Arbeitsvertrag bei BioNTech angeboten. Das Werk wird vollständig in BioNTechs Geschäftsbetrieb in den USA sowie BioNTechs globalem Produktionsnetzwerk integriert.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen von BioNTech im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: die erwartete Auswirkung der Übernahme auf BioNTechs Geschäfte; die langfristige Wertschaffung für BioNTechs Aktionäre; potenzielle Synergien zwischen BioNTechs und Kites übernommenen Vermögenswerten; und BioNTechs globaler Expansionsstrategie. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von BioNTechs Management in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und ungünstig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die Reaktionen Dritter auf die beabsichtigte Übernahme, die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter an den übernommenen Standorten, BioNTechs Pläne für die übernommenen Vermögenswerte, das weitere Wachstum von BioNTechs Geschäften und die Möglichkeit, dass sich die Integration nach der Übernahme schwieriger gestalten könnte als erwartet, Unsicherheiten in Bezug auf den Start, den Zeitpunkt und die Durchführung von Studien und anderen Voraussetzungen für die Entwicklung der übernommenen TCR-Produktkandidaten; das Risiko, dass einer oder mehrere der übernommenen Produktkandidaten nicht erfolgreich entwickelt und vermarktet werden kann; das Risiko, dass die Ergebnisse der präklinischen und klinischen Studien zukünftige Ergebnisse in Verbindung mit zukünftigen Studien nicht vorhersagen könnten; und Risiken in Bezug auf BioNTechs Fähigkeit, die übernommene patentrechtliche Situation zu schützen und aufrechtzuerhalten.

Für eine Erörterung der Risiken und Unsicherheiten verweisen wir auf den am 30. März 2021 als 20-F veröffentlichten Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr. Dieser wurde bei der SEC eingereicht und steht auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und BioNTech ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über Kite

Kite, ein Unternehmen der Gilead-Gruppe, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien und Produktion- und Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Europa. Kites ausschließlicher Fokus ist die Zelltherapie zur Behandlung und potenziellen Heilung von Krebs. Als das führende Zelltherapie-Unternehmen hat Kite mehr zugelassene Indikationen für CAR-T-Zelltherapien als jedes andere Unternehmen, um damit mehr Patienten helfen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kitepharma.com .

Über Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit dem Ziel, eine gesündere Welt für alle Menschen zu gestalten und das bereits seit mehr als drei Jahrzehnten Durchbrüche in der Medizin angestrebt und erreicht. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, innovative Medikamente weiterzuentwickeln, um lebensbedrohliche Krankheiten, einschließlich HIV, viraler Hepatitis und Krebs, vorzubeugen und zu behandeln. Gilead ist in mehr als 35 Ländern weltweit vertreten und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Gilead

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, einschließlich des Risikos, dass Kite und BioNTech die potenziellen Vorteile der Übernahme nicht realisieren können. Diese und weitere Risiken und Unsicherheiten, sowie die Erörterung anderer Faktoren finden Sie im Quartalsbericht von Gilead (Form 10-Q) für das am 31. März 2021 endende Quartal, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Diese Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es wird davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Kite und Gilead derzeit zur Verfügung stehen, und Kite und Gilead übernehmen keine Verpflichtung und lehnen jede Absicht ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

