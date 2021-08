Wien (www.anleihencheck.de) - Wenngleich das Resümee für den bisherigen Verlauf des Kapitalmarktjahres 2021 absolut positiv ausfällt, ist bei weitem nicht alles "nach Plan" verlaufen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Im Zuge einer deutlich anziehenden Weltkonjunktur sei zu erwarten gewesen, dass nach Jahren, in denen der US-Aktienmarkt aufgrund seiner relativ hohen Gewichtung von Technologie- und Wachstumswerten outperformt habe, in diesem Jahr europäische und vor allem Emerging Markets-Aktien eine bessere Marktperformance aufweisen würden. Dies sei zu Beginn des Jahres auch tatsächlich der Fall gewesen, jedoch hätten sich in weiterer Folge insbesondere die Perspektiven für die Emerging Markets aufgrund der Covid-Situation und damit verbundener schwächerer Wirtschaftsdaten sowie einer Reihe belastender Nachrichten aus China sukzessive eingetrübt. Folglich hätten die Emerging Markets seit Jahresbeginn gegenüber entwickelten Aktienmärkten sogar sehr klar underperformt. ...

