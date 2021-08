DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.411,00 -0,1% +18,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.056,00 +0,1% +17,0% Euro-Stoxx-50 4.142,77 +0,6% +16,6% Stoxx-50 3.601,18 +0,5% +15,9% DAX 15.675,04 +0,8% +14,3% FTSE 7.134,54 +0,4% +10,0% CAC 6.753,21 +0,4% +21,7% Nikkei-225 27.584,08 -0,2% +0,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,22% +0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,65 70,56 -1,3% -0,91 +44,5% Brent/ICE 72,19 72,41 -0,3% -0,22 +41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,61 1.810,65 +0,2% +2,96 -4,4% Silber (Spot) 25,68 25,53 +0,6% +0,15 -2,7% Platin (Spot) 1.047,35 1.051,35 -0,4% -4,00 -2,2% Kupfer-Future 4,37 4,39 -0,3% -0,01 +24,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einem freundlichen Tag an der Wall Street mit neuen Rekorden stehen die Zeichen am Mittwoch auf Konsolidierung. Ein besser als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich in China stützt nicht. Zwar bleibe die Konjunkturerholung in der Spur, doch das Tempo dürfte langsamer ausfallen als erhofft, heißt es. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und eine Verlangsamung der Impfraten schüren Ängste, dass es zu neuen Beschränkungen kommen könnte - so wie bereits in China und Australien. Händler stellen sich die Frage, ob die Aktienrally mittelfristig anhalte angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik. Die Antworten hier gehen auseinander. Inwieweit die konjunkturelle Dynamik anhält, dürften die US-Daten offenbaren.

Amgen fallen vorbörslich um 0,1 Prozent, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen die Jahresgewinnprognose gesenkt hat. Im zweiten Quartal verzeichnete Amgen einen Gewinnrückgang, der Umsatz übertraf jedoch die Erwartungen.

Lyft legen 1 Prozent zu, nachdem der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent auf bereinigter Basis seinen ersten Quartalsgewinn vermeldet hat - ein Quartal früher als erwartet.

Für Activision Blizzard geht es um 5,8 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Videospielen hat nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen veröffentlicht, sondern auch seine Ertragsziele angehoben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +653.000 Stellen zuvor: +692.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,8 1. Veröff.: 59,8 zuvor: 64,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 60,5 Punkte zuvor: 60,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen bauen die Gewinne am Mittag aus. Positiv beurteilen Marktteilnehmer den chinesischen Einkaufsmanager-Index für den Service-Bereich, der deutlich besser ausgefallen ist als erwartet. Zum Thema Covid-19 gibt es keine neuen Erkenntnisse: Weiter im Blick sind mögliche negative wirtschaftliche Auswirkungen der Verbreitung der Delta-Variante. Technologie-Aktien führen die Gewinnerliste bei den Sektoren mit Aufschlägen von 1,6 Prozent an. Besonders gefragt sind Aktien aus der Halbleiterindustrie, hier gewinnen Infineon 4,3 Prozent, Aixtron steigen um 2,1 Prozent und ASML um 2,2 Prozent. Der Philadelphia-Semiconductor-Index hat die mehrwöchige Konsolidierung mit Allzeithochs beendet. Siemens Energy hat trotz roter Zahlen ihrer Windkrafttochter Siemens Gamesa einen leichten operativen Gewinn abgeliefert. Siemens Energy geben 3 Prozent nach. Thales (+1,3%) will sich derweil von dem Bereich Ground Transportation Systems trennen. Kosten für den massiven Stellenabbau und Sonderabschreibungen haben der Commerzbank (-5,2%) tiefrote Zahlen beschert. Trotz ordentlicher Geschäftszahlen und einem guten Auftragsbestand geben Hensoldt 3 Prozent nach. Rheinmetall (+0,3 Prozent) hat derweil Gewinn und Umsatz kräftig gesteigert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1856 -0,1% 1,1870 1,1858 -2,9% EUR/JPY 129,35 -0,0% 129,53 129,34 +2,6% EUR/CHF 1,0727 +0,0% 1,0728 1,0727 -0,8% EUR/GBP 0,8515 -0,1% 0,8525 0,8533 -4,7% USD/JPY 109,10 +0,0% 109,12 109,08 +5,6% GBP/USD 1,3923 +0,1% 1,3924 1,3897 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4590 -0,1% 6,4591 6,4673 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.121,26 -0,5% 37.872,01 38.115,76 +31,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den meisten Börsen hat sich eine positive Tendenz durchgesetzt, nachdem die Wall Street starke Vorgaben geliefert hatte. Mancherorts dämpfte jedoch die steigende Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus die Kauflust, denn sie lässt befürchten, dass die Erholung der Wirtschaft abgewürgt werden könnte. Von diesen Konjunktursorgen profitierte der Yen, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt. Die Aufwertung der heimischen Währung wiederum belastete die Tokioter Börse. In Australien hielten sich die Kursgewinne in Grenzen, dennoch schloss der S&P/ASX-200 auf Rekordhoch. Gesucht waren Aktien der Sektoren Rohstoffe und Energie, während Touristik-Aktien wegen der Pandemie-Sorgen verkauft wurden. Um 1,3 Prozent legte dagegen der Kospi in Seoul zu. Bei den südkoreanischen Anlegern überwog die Erwartung eines wieder anziehenden Wirtschaftswachstums. Deutliche Gewinne verzeichneten die Fluggesellschaft Korean Air Linex (+5,1%) und das Touristikunternehmen Hanatour Service (+6,8%). Schwergewicht Samsung Electronics gewann 1,8 Prozent. Deutlich aufwärts ging es auch an den chinesischen Börsen, die anfängliche Verluste mehr als aufholten. Sie erhielten Auftrieb vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der sich wider Erwarten kräftig erholt hat. In Hongkong erholten sich Technologiewerte von ihrer jüngsten Talfahrt. Vor allem Aktien chinesischer Anbieter von Online-Spielen waren von Kommentaren staatlicher Medien belastet worden. Nomura hielt scharfe Regulierungen für unwahrscheinlich. Unter den übrigen Technologiewerten verloren Alibaba 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat einen Gewinnrückgang vermeldet. Gesucht waren in Hongkong auch Aktien der Autohersteller BYD (+8,3%) und Geely (+5,6%). In Tokio schloss die Toyota-Aktie 0,8 Prozent im Minus. Starke Quartalszahlen des Autoherstellers wurden wohl zu Gewinnmitnahmen genutzt.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten mehrheitlich auf der Stelle. Die Suche nach positiver Rendite, die bei europäischen Staatsanleihen immer schwieriger wird, sorgt für eine gute Nachfrage bei Unternehmensanleihen. Auf der anderen Seite kommt der Primärmarkt auf Grund der Sommerpause zum Erliegen, beide Entwicklungen sorgen momentan für ein stabiles Umfeld für Credits.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens-Energy-Chef sieht Onshore-Windanlagen weiter als Kerngeschäft

Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch sieht keinen Grund für einen Ausstieg aus dem Geschäft mit Windkraftanlagen an Land. Das lang laufende Service-Geschäft komme weitgehend aus dem Onshore-Bereich, sagte Bruch in einer Telefonpressekonferenz.

Volkswagen Financial erhöht operative Ergebnisprognose auf 4 Mrd EUR

Volkswagen Finanzdienstleistungen hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt und die Jahresprognose angehoben. Das operative Ergebnis stieg in den sechs Monaten per Ende Juni um 102,5 Prozent auf 2,34 Milliarden Euro, wie die Volkswagen Financial Services AG mitteilte.

Neuer Hugo-Boss-CEO setzt ambitionierte Ziele bis 2025

Hugo Boss setzt sich unter seinem neuen Chef für die Jahre bis 2025 ambitionierte Ziele für Wachstum und Gewinne. Dabei will der Modekonzern durch Investitionen schneller und digitaler werden, dabei die Margen stabil halten, die Kundengruppen verjüngen und den Umsatzanteil besonders in China erhöhen.

Elmos Semiconductor vervierfacht operativen Gewinn

Angetrieben von der starken Nachfrage nach Halbleitern hat Elmos Semiconductor im zweiten Quartal operativ fast vier Mal so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte von 3,2 auf 12,5 Millionen Euro, wie der Spezialist für Mixed-Signal-Lösungen in Dortmund mitteilte.

ENBW baut Schnellladepark an der A3 bei Erlangen

