Lieber Börsianer, gestern hatte ich mich an dieser Stelle mit den Vorzügen der digitalen Robo-Advisor beschäftigt. Dabei habe ich herausgearbeitet, dass diese relativ neuartigen standardisierten Vermögensverwaltungen vor allem durch eine niedrige Kostenquote glänzen. Außerdem ist so ein Robo-Advisor im Internet rasch und bequem einzurichten. Also, eine günstige und komfortable Lösung für uns. Abschließend untersuche ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...