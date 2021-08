Der Goldpreis (XAU/USD) bleibt durchweg an seinem 200-Tage-Durchschnitt (DMA) bei 1820 $ gekappt und damit in der Seitwärtsspanne des vergangenen Jahres gefangen, berichten die Strategen der Credit Suisse. Siehe - Goldpreisprognose: Vier Faktoren sprechen für eine höhere Etappe von XAU/USD - ANZ XAU/USD bleibt im Abseits "Gold bleibt in seiner breiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...