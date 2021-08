TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juli überraschend deutlich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 4,0 Punkte auf 64,1 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1997. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 60,5 Punkte gerechnet.

Mit einem Wert von mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator ein starkes Wirtschaftswachstum an. Der Dienstleistungssektor profitiert gegenwärtig von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen. In der Hochphase der Pandemie war er wesentlich stärker belastet worden als die Industrieunternehmen./jsl/he