MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea vor endgültigen Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe mit seinen Eckdaten bereits positiv überrascht und dürfte nun auch einen starken Barmittelzufluss (Free Cashflow) verzeichnet haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des ebenfalls schon erhöhten Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr werde er nach einer Überarbeitung seiner Schätzungen wohl sein Kursziel erhöhen./la/he



ISIN: DE0006602006

