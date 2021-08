NEW YORK (dpa-AFX) - Nach weiteren Quartalszahlen und Konjunkturdaten sind zur Wochenmitte die Kurse an den US-Börsen wieder etwas nach unten gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelsstunde 0,47 Prozent auf 34 950,84 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,30 Prozent auf 4410,01 Punkte. Auch der technologielastige Nasdaq 100 notierte im Minus mit 0,25 Prozent auf 15 023,45 Punkten. In der aktuellen Woche präsentiert sich der New Yorker Aktienmarkt bislang ohne eindeutigen Trend.

Enttäuschende Daten kamen am Mittwoch vom Arbeitsmarkt. So verlangsamte sich in den USA der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft im Juli deutlich, wie aus den Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP hervorgeht. Hingegen hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im Juli überraschend deutlich auf. Laut der Helaba bleibt das Wachstumsszenario intakt. Die Diskussion um ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed könnte wieder Fahrt aufnehmen, so die Experten.

Am Freitag folgt der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Für die Anleger sind die Jobdaten deshalb wichtig, weil die Notenbank Fed ihre geldpolitischen Entscheidungen vor allem von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abhängig macht./ajx/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711