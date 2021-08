Mit einem Datenlabor auf Rädern will die Landespolizei Nordrhein-Westfalens bei Großeinsätzen wie Anschlägen, einer Amoklage oder Fällen von Schwerstkriminalität die Ermittlungen beschleunigen. Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte am Dienstag in Düsseldorf einen rund 400.000 Euro teuren neuen Transporter vor, der mit drei Arbeitsplätzen für IT-Ermittler und einem Rechenzentrum mit 100 Terabyte Speicher ausgestattet ist. Außerdem kann unter einem ausziehbaren Vordach ein Arbeitsplatz aufgebaut werden, um Videos und Bilder, die Zeugen mit ihrem Handy gemacht haben, zu überspielen...

