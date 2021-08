Der Börsengang des Wertpapier-Brokers Robinhood floppte in der vergangenen Woche in New York. Doch seit Dienstag ist der Wert gesucht. Nach einem Schlussstand am Montag bei 37,68 Dollar explodiert die Aktie an der Nasdaq am Mittwoch im frühen US-Handel zeitweise auf 85 Dollar - ein Kursplus von 125 Prozent in eineinhalb Tagen.Offenbar hat Star-Investorin Cathie Wood ihre Position für den ARK Fintech ...

