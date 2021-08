Neue Vorstandsmitglieder bringen Know-how in Bereichen Automobil, Fertigung und Lieferketten mit

Enedym, Inc."Enedym"), Technologieunternehmen und Entwickler von geschalteten Reluktanzmotoren (SRM), Elektroantrieben und elektrifizierten Antriebssträngen der nächsten Generation, gab heute die Einberufung von Robert Lee, dem ehemaligen Vice President of Engines, Electrified Propulsion and Advanced Powertrain Engineering bei Fiat Chrysler Automobiles (FCA), und Ron Harper, President und CEO bei JFE Shoji Power Canada Inc., in sein Board of Directors bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Bob und Ron als neue Direktoren im Enedym-Vorstand begrüßen zu dürfen", so Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym. "Sie stoßen in einer hochinteressante Phase zu Enedym, in der wir unsere Betriebs- und Entwicklungskapazitäten erweitern, um den Sektor der Elektromotoren und elektrifizierten Antriebe weiter zu transformieren. Bobs langjährige Erfahrung im weltweiten Automobilsektor wird unseren rasant wachsenden Geschäftszweig der Automobilelektrifizierung bereichern. Rons Know-how in den Bereichen Fertigung und Lieferkettenmanagement werden bei der Entwicklung der aufstrebenden globalen Lieferkette von Enedym sehr wertvoll sein."

"Mit der Verstärkung durch Bob und Ron werden die Fähigkeiten und Erfahrungen unserer bisherigen Board-Mitglieder optimal ergänzt", ergänzt Dr. Emadi. "Wir sind zuversichtlich, dass beide Direktoren bei der strategischen Umsetzung und der Förderung unseres Wachstums wichtige Perspektiven einbringen werden, und freuen uns auf ihre Mitarbeit."

Bob Lee bringt reichhaltige Erfahrungen aus mehr als 40 Jahren in der Automobilindustrie mit zu Enedym, nachdem er zuvor als Vice President of Engines, Electrified Propulsion and Advanced Powertrain Engineering bei Fiat Chrysler Automobiles (heute: Stellantis) tätig war. Bob Lee ist in Brighton, Michigan, USA, ansässig.

Ron Harper ist zurzeit President und CEO bei JFE Shoji Power Canada Inc., einem der führenden Anbieter von Transformatorkernen, magnetischen Werkstoffen für elektrotechnische Anwendungen und elektrotechnischen Support- und Konstruktionsdienstleistungen in Nordamerika. JFE Shoji Power Canada gehört zur JFE Shoji Corporation, einem Konzern mit Spezialisierung auf elektrotechnische Werkstoffe und Produkte, der von der JFE Holdings Japan unterstützt wird. Ron Harper ist in Burlington, Ontario, Kanada, ansässig.

Enedym hat kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar mit einer internationalen Gruppe strategischer Investoren aus den USA, Kanada, Europa und Indien bekannt gegeben.

Über Enedym, Inc.

Enedym ist ein Technologie-Startup der McMaster University. Es unterhält seinen Hauptsitz im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym hat mehr als 50 Patente und anhängige Patentanmeldungen und damit verbundene Erfindungen, die vom Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, Dr. Ali Emadi, und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Enedym hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten für elektrische Antriebsmotoren signifikant zu senken und ein neues Paradigma für die Elektromotorenindustrie durch neuartige Antriebstechnologien für geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) zu schaffen. Enedym will dazu beitragen, den Planeten zu bewahren, indem es einen Elektromotor-Markt nach dem anderen erschließt. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.enedym.com sowie unseren YouTube-Kanal Enedym YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005974/de/

Contacts:

Für Enedym, Inc.

Melissa Sheer

Kent Place Communications

(917) 690-2199

melissa@kentplacellc.com