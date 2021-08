NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für 1&1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Telekommunikationsanbieters, mit dem japanischen Internetunternehmen Rakuten das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis des offenen Standards Open-Ran zu schaffen. Rakuten bietet dem Experten zufolge umfassende Erfahrungen als First Mover im Bereich Open-Ran. Dies sollte die Umsetzungsrisiken für 1&1 erheblich reduzieren./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 11:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 11:54 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

