Der EuroStoxx50 legt 0,65 Prozent auf 4144,90 Punkte zu.Paris / London - An Europas Aktienmärkten ist es zur Wochenmitte klar bergauf gegangen. Positive Wirtschaftssignale gaben Schwung. Aus dem Handel ging der EuroStoxx 50 mit plus 0,65 Prozent auf 4144,90 Punkte. Damit nahm der Leitindex der Eurozone Kurs auf den Mitte Juni erreichten höchsten Stand seit 2008. Der französische Cac 40 erreichte am Mittwoch erneut eine Bestmarke seit der...

