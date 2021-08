HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Laschet:

"Die Umstände waren einfach gegen ihn. Jetzt führt er einen Wahlkampf, der als solcher kaum wahrzunehmen ist und der sich mit abgeschriebenen Buchpassagen und einer sehr unglücklichen Lachszene beschäftigt. Dumm gelaufen. Noch dümmer, dass die Parteistrategen im Konrad-Adenauer-Haus Angst vor dem Mut zur Wahrheit haben und den Wahlkampfauftakt aufschieben. Laschet will doch gewählt werden? Die Union will weiterhin das Kanzleramt besetzen? Nur mit Hochwasserhilfe und weiteren Coronaverordnungen wird das im wahlkampffrei Wohlfühlklima kaum gelingen. Häme ist fehl am Platz, wenngleich die Situation dann eben doch nicht nur den äußeren Umständen geschuldet ist. Sondern auch dem Kandidaten. Laschet fehlt das Zupackende, das Konkrete. Er merkelt bei kritischen Fragen vor sich hin, obwohl ihm die Autorität der Kanzlerin fehlt. Dominiert die übliche Parteienbindung, wird er zwar trotzdem Merkels Nachfolger. Aber eben nicht durch eigenes Zutun."/yyzz/DP/he