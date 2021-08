TAGESVORSCHAU: Termine am 05. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 05. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (Pressecall 8.00 h, Analystencall 9.15 h) 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kuka, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (Pressecall 09.30 h, Analystencall 14.00 h) 07:00 AUT: S&T, Q2-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Compugroup, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen (Call 10.00 h, Analystencall 15.00 h) 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 14.00 h) 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: United Internet, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (detailliert)

07:40 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen

07:45 DEU: New Work, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen (Halbjahres-Pk 10.30 h) 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (Analystencall 8.30 h) 08:00 DEU: Süss Microtec, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Rhön Klinikum, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen (Analystencall 15.00 h) 09:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung (online)

09:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 06/21

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

22:15 USA: News Corp, Q4-Zahen

22:05 USA: Zynga, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: VAT, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Dropbox, Q2-Zahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/21

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 06/21

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 07/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Handelsbilanz 06/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zum Rundfunkbeitrag + 12.00 Pk mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Kulturminister Rainer Robra (CDU) zu der Entscheidung 10:00 DEU: Vorstellung der Studie "Wirtschaftsschutz und Cybercrime" mit Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und Bitkom-Präsident Achim Berg DEU: Nationaler Waldgipfel "Waldsterben 2.0", Wershofen U.a. mit Grußwort Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zur Zukunft der ökologischen Waldentwicklung °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi