Zum Mittwoch hat unser Dax zwar trotzdem noch ganz schön rumgeeiert, hat allerdings auch gut was ausgebrütet nun. Mit seinem Anlegen an die 15670 / 15700 hat er durchaus eine Ausbruchsmöglichkeit nun oben geschaffen die es am Donnerstag zu nutzen gilt. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16120, 15940, 15780, 15670, 15465, 15360, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...