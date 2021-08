Für das Gesamtjahr hält das Unternehmen an seinen bisherigen Zielen fest.Nach den ersten sechs Monaten stand ein Umsatz von 859,3 Millionen Franken zu Buche, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen wäre es ein Plus von 5 Prozent gewesen, wie Vifor am Donnerstag mitteilte.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...