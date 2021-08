DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

SÜSS MicroTec veröffentlicht Halbjahresbericht 2021: Erfolgreiches erstes Halbjahr und Bestätigung des Ausblicks für das Jahr 2021



05.08.2021 / 08:00

Auftragseingang mit 152,8 Mio. EUR weiterhin auf hohem Niveau

Umsatz steigt um 4,6 % auf 118,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr

EBIT im ersten Halbjahr 2021 beträgt 8,0 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR)

Garching, 5. August 2021 - Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute den Halbjahresbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021 veröffentlicht.



Das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres war sowohl umsatz- als auch ertragsstärker als das Auftaktquartal. "Dies ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht zuletzt auf unsere Supply Chain durchaus erfreulich," sagte CEO Dr. Götz M. Bendele. Darüber hinaus sei es erfreulich, dass SÜSS im Vergleich zum Vorjahr die Bruttomarge und damit die Profitabilität in den ersten sechs Monaten steigern konnte.



Wie im vergangenen Jahr profitiert SÜSS MicroTec dabei auch von anhaltenden Investitionen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Mobilfunkstandards 5G, dem zunehmenden Volumen an Chips mit Advanced Backend-Technologien, der Kapazitätserweiterungen zur Linderung der weltweiten Chipknappheit insbesondere für die Automobilindustrie sowie dem globalen Trend zum verstärkten Aufbau lokaler Produktionskapazitäten.



In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres lag der Umsatz bei 118,5 Mio. EUR und damit um 4,6% höher als im Vorjahr. Daraus hat SÜSS MicroTec im ersten Halbjahr ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 8,0 Mio. EUR erzielt, deutlich über dem Vorjahreswert von 3,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 6,8 % nach 2,8 % im Vorjahreszeitraum. Auch das Ergebnis nach Steuern (EAT) verbesserte sich im ersten Halbjahr von 0,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 5,0 Mio. EUR. Die Net-Cash-Position hat sich zum 30. Juni 2021 im Vergleich zum 31. Dezember 2020 weiter leicht von 20,3 Mio. EUR auf 21,7 Mio. EUR erhöht. Obwohl sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf hohem Niveau um

6,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 152,8 Mio. EUR verringert hat, stieg der Auftragsbestand weiter auf 154,0 Mio. EUR zum 30. Juni 2021 an.



Im abgelaufenen ersten Halbjahr konnte SÜSS MicroTec die Profitabilität in Relation zum Umsatz steigern: Bei im Vergleich zum Vorjahr lediglich leicht höherem Umsatz konnte die Rohertragsmarge um 5,7 Prozentpunkte und die EBIT-Marge um 3,9 Prozentpunkte verbessert werden. "Hier zeigen erfolgte Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität bereits erste Wirkung," sagte CFO Oliver Albrecht.



Im zweiten Halbjahr 2021 erwartet das Unternehmen ein im Vergleich zum ersten Halbjahr stärkeres Umsatzwachstum und bestätigt die für das Jahr 2021 abgegebene Prognose von 270 bis 290 Mio. EUR Umsatz, einer EBIT-Marge von 9 % bis 11 % sowie einem Free Cashflow von 12 bis 18 Mio. EUR. Das Ziel des Unternehmens für 2025 ist unverändert ein Umsatz von mindestens 400 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 15%.



Der Halbjahresfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar.





Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Franka Schielke

Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-161

Fax: +49 (0)89 32007-451

