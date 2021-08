Die "Wayward Sun" hat eine rund 1.400 Seemeilen lange Strecke zurückgelegt - ohne fossile Hilfsenergie oder Aufladen an Land. Das Vater-Sohn-Team David und Alex Borton hat mit einem Solarboot die Strecke von Washington, nach Juneau, Alaska, zurückgelegt. Die Reise begann am 25. Mai. Von Bellingham im Norden des Bundesstaates Washington fuhren die Bortons durch die Innere Passage, eine Inselwelt vor der Küste von Britisch Kolumbien und Alaska. In dem kanadischen Bundesstaat durften sie wegen der ...

