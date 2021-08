Der amerikanische Mischkonzern Emerson Electric Co. (ISIN: US2910111044, NYSE: EMR) wird am 10. September 2021 (Record date ist 13. August 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,505 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf ein Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aus Ferguson im US-Bundesstaat Missouri damit 2,02 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...